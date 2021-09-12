Üye Girişi
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay - Son Dakika

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay

12.09.2021 20:52

Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, çok iyi mücadele ederek bir puan aldıklarını belirtti.

Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, çok iyi mücadele ederek bir puan aldıklarını belirtti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çalımbay, müsabakaya 2 takımın da iyi başladığını belirterek, "Tek düşüncemiz puan veya puanlar almaktı. Kolay olmayacağını biliyorduk. Fenerbahçe iyi gidiyordu, çok iyi kadro kuruldu. Zor bir maç oldu. Çekişmeli bir maç oldu. Mücadele olarak gayet iyiydik. Hücumda biraz çoğalmamız ve son pasları daha iyi vermemiz gerekiyordu. Güzel bir maç oldu." diye konuştu.

Karşılaşmada oyuncuların yaşadığı sakatlıklar nedeniyle oyunun sık sık durmasıyla ilgili deneyimli teknik adam, "Sakatlık var, sakatlık var. Hakemin bunu ayırması gerekiyor. Bugünkü sakatlıkların hepsi ciddiydi. Hatta Serdar Aziz ile kenarda ben konuştum. 'Kafamı vurdum, kusacağım.' dedi. Ona rağmen oynadı. Mücadeleli bir maç geçti. Bu maçta sakatlıklar ve oyunun durması normal. Hakemlerin bunu ayırması gerekiyor. Bizim sakatlıklar kesinlikle zaman kazanalım tarzında değildi." ifadelerini kullandı.

"Görev verildiğinde seve seve gideriz"

Rıza Çalımbay, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü için teklif gelmesi halinde seve seve kabul edeceğini aktardı.

Daha önce Mustafa Denizli'nin teknik direktörlüğünü üstlendiği 1996-2000 yıllarında milli takımda yardımcı antrenörlük yaptığını hatırlatan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Net bir şey (Teklif) almadım. Milli takım her şeyin üstünde gelir. Yıllarca kaptanlığını yaptım. Hemen hemen her kategorisinde oynadım. Görev verildiğinde seve seve gideriz. Bizi Norveç'le bir final maçı bekliyor. Ben olurum başkası olur. Bir an önce yapılması gerekiyor. Antrenörün içimizden biri olması gerekiyor. Burada mukavelem olmuş ya da olmamış hiç önemli değil. Askersin, evde oturuyorsun ve savaşa çağırıyorlar. Seve seve oraya gidilir. Böyle bir şey yapılırsa yok demem mümkün değil. Biz oraya gittiğimizde neyimiz varsa veririz."

Son olarak 4 büyük takım olarak kabul edilen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un bu sezon çok iyi transferler yaptıklarını ifade eden Rıza Çalımbay, "4 takım mükemmel transferler yaptılar. Böyle pahalı transferler yapıldığını ilk kez görüyorum. Bu takımlarla yarışa girmek büyük başarıdır. Anadolu takımlarının işi daha zor. İstediğimiz oyuncuyu değil paramızın yettiği oyuncuyu alırız. Yoktan var etmek daha güzel." diyerek sözlerini noktaladı.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay

Spor Toto Süper Lig, Rıza Çalımbay, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Trabzonspor taraftarından, Abdülkadir Ömür'ü hüngür hüngür ağlatan tepki! Sahaya dalıp 21:01 Trabzonspor taraftarından, Abdülkadir Ömür'ü hüngür hüngür ağlatan tepki! Sahaya dalıp "Düzgün oyna" diye bağırdı Turgutluspor-Bayburt Özel İdarespor maçında skandal olay! Başkanın eşi tribünlere el hareketi yaptı 20:28 Turgutluspor-Bayburt Özel İdarespor maçında skandal olay! Başkanın eşi tribünlere el hareketi yaptı Son Dakika: Türkiye'de 12 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 243 kişi vefat etti, 21 bin 352 yeni vaka tespit edildi 19:30 Son Dakika: Türkiye'de 12 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 243 kişi vefat etti, 21 bin 352 yeni vaka tespit edildi
Trabzon'da gol yağmuru! Fark 1'e indi 18:51 Trabzon'da gol yağmuru! Fark 1'e indi Okul müdürü, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için inşaatta çalışmaya başladı 18:41 Okul müdürü, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için inşaatta çalışmaya başladı Dilenen şahıs, 5 saatte 400 TL topladı 17:42 Dilenen şahıs, 5 saatte 400 TL topladı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Meriç'te inşa edilen çelik çiti gerekirse uzatabiliriz 17:02 Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Meriç'te inşa edilen çelik çiti gerekirse uzatabiliriz Yüzünü tamamen kapatan maske ile Kim Kardashian moda haftasında görüntülendi 16:40 Yüzünü tamamen kapatan maske ile Kim Kardashian moda haftasında görüntülendi

Son Dakika Haberleri
17:48 Muhammed ile Rossi'nin uyumu Sivasspor maçına damga vurdu
17:42 Dilenen şahıs, 5 saatte 400 TL topladı
17:39 "Kız kardeşimize laf attın" diyerek hesap sormaya gittikleri evde tüfekle vuruldular
17:29 Fatih gemisi, Türkali-5'te sondaja başladı! Bakan Dönmez, Türkiye'nin keşfinde her yeni gün yeni bir adım
17:27 Son Dakika: Formula 1'de kaza! Max Verstappen ve Lewis Hamilton kaza yaparak yarış dışı kaldı
16:53 Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira taraftarlar ile fotoğraf çektirdi, ortalık yıkıldı
16:46 Ziya Selçuk, yeni imajını paylaştı, herkes şaşırdı
16:39 Yüzünü tamamen kapatan maske ile Kim Kardashian moda haftasında görüntülendi
16:20 Fenerbahçe'nin Sivasspor karşılaşmasında Attila Szalai'nin yedek kalması tartışma yarattı
Rıdvan Dilmen'den çok iddialı Fenerbahçe yorumu: 3-4-3 ile şampiyon olamaz Rıdvan Dilmen'den çok iddialı Fenerbahçe yorumu: 3-4-3 ile şampiyon olamaz         
21:41
Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin'den Haberler.com'a özel açıklamalar! ABD'ye zeytin dalı uzattı Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin'den Haberler.com'a özel açıklamalar! ABD'ye zeytin dalı uzattı         
20:47
Fenerbahçe cephesi, Sivas maçı sonrası isyan ateşini yaktı: Bunlar Türk futboluna ihanet Fenerbahçe cephesi, Sivas maçı sonrası isyan ateşini yaktı: Bunlar Türk futboluna ihanet         
19:40
Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Ateş Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Ateş "Deniz Baykal yaşamını yitirdi" iddialarını yalanladı         
19:23
"HDP'ye destek vermeyin" sözlerine çok kızan Davutoğlu, evlat nöbeti tutan ailelerle tartıştı         
18:41
Feci kazada kahreden detay! Genç kadının eşiyle balayından döndüğü ortaya çıktı Feci kazada kahreden detay! Genç kadının eşiyle balayından döndüğü ortaya çıktı         
17:42
"Kız kardeşimize laf attın" diyerek hesap sormaya gittikleri evde tüfekle vuruldular         
17:40
Ziya Selçuk, yeni imajını paylaştı, herkes şaşırdı Ziya Selçuk, yeni imajını paylaştı, herkes şaşırdı         
16:47
Köy hayatına geçen Göksel, normalleşmeyle beraber İstanbul'a geri döndü Köy hayatına geçen Göksel, normalleşmeyle beraber İstanbul'a geri döndü         
15:55
11 gün önce uyuşturucudan kurtulmak için cip taktıran Sedanur, günlük kiralık evde ölü bulundu 11 gün önce uyuşturucudan kurtulmak için cip taktıran Sedanur, günlük kiralık evde ölü bulundu         
15:34
11 Eylül 2001 saldırılarının 20. yılında bir gelişme yaşandı! Öldü denilen El Kaide lideri Zevahiri video yayınladı 11 Eylül 2001 saldırılarının 20. yılında bir gelişme yaşandı! Öldü denilen El Kaide lideri Zevahiri video yayınladı         
15:12
18 yaşında olan İngiliz tenisçi Emma Raducanu, Sharapova'yı tahttan indirdi! 18 yaşında olan İngiliz tenisçi Emma Raducanu, Sharapova'yı tahttan indirdi!         
15:11
55 yaşındaki Yıldız Tilbe'nin karın kasları dikkat çekti 55 yaşındaki Yıldız Tilbe'nin karın kasları dikkat çekti         
11:13
Türk Telekom adıyla vatandaşları arayan 0850'li hat işletmecilerine ceza kesildi Türk Telekom adıyla vatandaşları arayan 0850'li hat işletmecilerine ceza kesildi         
10:24
Demet Özdemir'den iddialı pozlar! Sütyensiz fotoğraflarını paylaştı Demet Özdemir'den iddialı pozlar! Sütyensiz fotoğraflarını paylaştı         
09:13
Parasızlıktan sokaklarda yatıp kalkıyordu! Genç kadın, sattığı fotoğraflar sayesinde şimdi bir servet sahibi Parasızlıktan sokaklarda yatıp kalkıyordu! Genç kadın, sattığı fotoğraflar sayesinde şimdi bir servet sahibi         
00:21
Bilim dünyası bu olayı konuşuyor! 500 milyon yıl önce yaşayan yaratığın kafası kıyıya vurdu Bilim dünyası bu olayı konuşuyor! 500 milyon yıl önce yaşayan yaratığın kafası kıyıya vurdu         
19:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2021 21:52:46. #1.12#
SON DAKİKA: Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement