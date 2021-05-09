Fenerbahçe, Sivasspor maçı öncesi ilk idmanını yaptı

Süper Lig'in 41'inci hafta maçında, 11 Mayıs Salı günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 18.00'de başladı. Ankaragücü karşısında maça ilk 11'de başlayan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.