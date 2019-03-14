Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Sivasspor'u Konuk Edecek

Fenerbahçe, Sivasspor'u Konuk Edecek

1 saat önce

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.

Fenerbahçe, Sivasspor'u Konuk Edecek, System.String[]
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.

Ligde tarihindeki en kötü sezonunu yaşayan ve alt sıralardan kurtulmaya çalışan sarı-lacivertliler, Sivas ekibi karşısında galip gelerek rahat bir nefes almayı hedefliyor.

Haftaya küme düşme hattının 1 puan önünde 28 puanla 14. sırada giren sarı-lacivertliler, ligdeki son 5 maçında sadece 1 galibiyet alabildi.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetimindeki Demir Grup Sivasspor ise 34 puan ve averajla haftaya 7. sırada girdi.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Fenerbahçe'de 2 eksik

Fenerbahçe'de, Demir Grup Sivasspor maçında 2 futbolcu yer alamayacak, 1 oyuncunun durumu ise maç günü belli olacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Serdar Aziz ile sakatlığı bulunan Mathieu Valbuena, yarın forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'deki son 2 maçı kaçıran Nabil Dirar'ın ise durumu maç günü netlik kazanacak. Dirar'ın da bu karşılaşmada forma giyme şansının zayıf olduğu öğrenildi.

Sarı-lacivertlilerde, Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Roberto Soldado, Eljif Elmas, Nabil Dirar ve Roman Neustaedter, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler, Demir Grup Sivasspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

Ersun Yanal'ın Kadıköy'de lig yenilgisi yok

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın sarı-lacivertli takımın başında Kadıköy'de ligde yenilgisi bulunmuyor.

Sarı-lacivertli ekibin başında Kadıköy'de 22 lig maçına çıkan Yanal, 17 galibiyet, 5 beraberlik alırken, hiç yenilgi yaşamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:12 Kaynak: AA

Kadıköy, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor
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