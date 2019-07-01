Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Sloukas ile sözleşme yeniledi
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Fenerbahçe, Sloukas ile sözleşme yeniledi

42 dakika önce

Fenerbahçe Beko, Yunan oyun kurucusu Kostas Sloukas'ın sözleşmesini uzattı.

Fenerbahçe, Sloukas ile sözleşme yeniledi, System.String[]
Fenerbahçe Beko, Yunan oyun kurucusu Kostas Sloukas'ın sözleşmesini uzattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Bu yeni anlaşmanın kulübümüze ve Kostas Sloukas'a hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu nice sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Sloukas, 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe formasını giymeye başlamıştı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:14 Kaynak: AA
Beko, Kostas Sloukas, Fenerbahçe, Spor
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