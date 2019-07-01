Fenerbahçe, Sloukas ile sözleşme yeniledi
42 dakika önce
Fenerbahçe Beko, Yunan oyun kurucusu Kostas Sloukas'ın sözleşmesini uzattı.
Fenerbahçe Beko
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:14 Kaynak: AA
, Yunan oyun kurucusu Kostas Sloukas
'ın sözleşmesini uzattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Bu yeni anlaşmanın kulübümüze ve Kostas Sloukas'a hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu nice sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Sloukas, 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe formasını giymeye başlamıştı.
Kostas Sloukas 3 sezon daha Fenerbahçe'de
Emre Belözoğlu bugün imzayı atıyor
Max Kruse'un sözleşmesinde ilginç kumar maddesi
Kevin Durant, Brooklyn Nets'e gidiyor! İşte yıllık kazancı