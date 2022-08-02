Sivas haberi! Fenerbahçe ve Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belirlendi - Son Dakika
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Sivas haberi! Fenerbahçe ve Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belirlendi

02.08.2022 14:12
Sivas haberi! Fenerbahçe ve Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belirlendi

Sivas spor haberi: Demir Grup Sivasspor ve 3. eleme turunda rakibini geçmesi halinde Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off'larındaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Demir Grup Sivasspor ve 3. eleme turunda rakibini geçmesi halinde Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off'larındaki muhtemel rakipleri belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekimiyle play-off eşleşmeleri belirlendi.

Turnuvaya play-off aşamasında katılan Demir Grup Sivasspor, Malmö (İsveç) ile F91 Diddeleng (Lüksemburg) arasındaki 3. tur eşleşmesini geçen tarafla karşılaşacak.

Fenerbahçe ise 3. turda Çekya temsilcisi Slovacko'yu elemesi halinde play-off turunda Avusturya ekibi Austria Wien ile mücadele edecek.

İki Türk ekibi de ilk maçlarını deplasmanda oynayacak.

Play-off turunda maçlar, 18 ve 25 Ağustos'ta yapılacak. Tur atlayan takımlar, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak. Elenen ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında devam edecek.

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Fenerbahçe ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri belli oldu Fenerbahçe ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri belli oldu Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Malmö-F91 Diddeleng eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Malmö-F91 Diddeleng eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. Fenerbahçe, Slovacko'yu elemesi halinde play-off turunda Austria Wien ile karşılaşacak Fenerbahçe, Slovacko'yu elemesi halinde play-off turunda Austria Wien ile karşılaşacak
Kaynak: AA

Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas haberi! Fenerbahçe ve Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belirlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sivas haberi! Fenerbahçe ve Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belirlendi - Son Dakika
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