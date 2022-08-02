Play-off turunda maçlar, 18 ve 25 Ağustos'ta yapılacak. Tur atlayan takımlar, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak. Elenen ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında devam edecek.

Fenerbahçe ise 3. turda Çekya temsilcisi Slovacko'yu elemesi halinde play-off turunda Avusturya ekibi Austria Wien ile mücadele edecek.

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sivas haberi! Fenerbahçe ve Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belirlendi - Son Dakika

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