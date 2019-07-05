Fenerbahçe soğukta çalıştı
1 saat önce
- Fenerbahçe soğukta çalıştıDÜZCE - Yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe, çalışmalarını soğuk havada sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:53 Kaynak: İHA
- Fenerbahçe
soğukta çalıştı
DÜZCE - Yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası
'nda sürdüren Fenerbahçe, çalışmalarını soğuk havada sürdürdü.
Süper Lig'e iddialı girmek isteyen Fenerbahçe, hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde soğuk havada yaptığı çalışmalarla sürdürdü. Teknik Direktör Ersun Yanal
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Daha sonra futbolcular pas istasyonu çalışmasıyla devam ederken idmanın basına açık son bölümünde ise 5'e2 top kapma çalışmasıyla tamamlandı. Futbolcuların antrenmandaki hırsı ise dikkat çekti.
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