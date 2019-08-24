Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe son dakikada güldü
Son Dakika Spor Haber

Fenerbahçe son dakikada güldü

31 dakika önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında geriye düştüğü Medipol Başakşehir maçında, son dakikada Dirar ile bulduğu golle mücadeleden üç puanı aldı.

Fenerbahçe son dakikada güldü, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında geriye düştüğü Medipol Başakşehir maçında, son dakikada Dirar ile bulduğu golle mücadeleden üç puanı aldı.


Süper Lig'in ilk haftasında Gazişehir Gaziantep'i 5-0'la deviren Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçında da sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve yeni sezonda 2'de 2 yaptı. Crivelli'nin 32. dakikada attığı golle mücadelede geriye düşen Kanarya, soyunma odasına bu skorla gitti. 77. dakikada Vedat ve 90+3'te Dirar'ın golleriyle skoru 2-1 yapan sarı-lacivertliler, Başakşehir deplasmanından 3 puanla ayrıldı. - İSTANBUL

Başakşehir, Fenerbahçe, Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe, Emine Bulut'u unutmadı
Türkiye'de tarihe geçecek kare! Arda, Emre'yi çağırdı Rıdvan Dilmen transferi açıkladı: Bu gece gelecek deniyor Liverpool evinde Arsenal'i farklı geçti: 3-1

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 00:26:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe son dakikada güldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]