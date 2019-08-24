Fenerbahçe son dakikada güldü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında geriye düştüğü Medipol Başakşehir maçında, son dakikada Dirar ile bulduğu golle mücadeleden üç puanı aldı.



Süper Lig'in ilk haftasında Gazişehir Gaziantep'i 5-0'la deviren Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçında da sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve yeni sezonda 2'de 2 yaptı. Crivelli'nin 32. dakikada attığı golle mücadelede geriye düşen Kanarya, soyunma odasına bu skorla gitti. 77. dakikada Vedat ve 90+3'te Dirar'ın golleriyle skoru 2-1 yapan sarı-lacivertliler, Başakşehir deplasmanından 3 puanla ayrıldı. - İSTANBUL