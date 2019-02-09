Fenerbahçe Son Dakikalarda Yıkıldı

- Fenerbahçe son dakikalarda yıkıldı Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal: "Futboldan bahsetmeyi çok istiyordum ancak futbolun dışındaki faktörler bizi çok etkiledi" "Soldado'nuun pozisyonu ceza sahasında olsaydı penaltı verilir miydi?

- Fenerbahçe son dakikalarda yıkıldı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal:

"Futboldan bahsetmeyi çok istiyordum ancak futbolun dışındaki faktörler bizi çok etkiledi"

"Soldado'nuun pozisyonu ceza sahasında olsaydı penaltı verilir miydi?"

"Fenerbahçe kazanmaktan daha büyük hedefleri olan bir takım"



KAYSERİ - Son dakikalarda yenilen golle sahadan 1-0 mağlup ayrılan Fenerbahçe 23 puanda kalırken, maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Ersun Yanal, "Bugüne kadar bu iş yaşamımda hep futboldan bahsettim. Bugün futboldan bahsetmeyi çok istiyordum, fakat futbolun dışındaki faktörler bizi çok etkiledi. Maalesef üzüntü duyuyorum" dedi.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında hakemin vermiş olduğu kararlara tepki gösteren Yanal, "Maçtan öne çıkan bugün yine oyundan çok en çok konuşulan kararlar olacak. Maalesef yine futbolu burada konuşamayacağız. Oyunun ikinci yarısında oyundan almak zorunda kaldığım Mehmet Ekici'nin faul olmayan bir pozisyonu var ki talihiz pozisyon, ayak bileğine basılması sonucu oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yine sarı kartlarla dolu oyunun başından itibaren. Bugün ben size soruyorum; Soldado'nun pozisyonunu izleyin, böyle bir pozisyonda bir hakem ceza sahası içerisinde olsa penaltı çalabilecek m? O pozisyon sonrasında oyuncu atılıyor. Bunlar, iki takımın karşılaşmasını etkileyecek faktörler değil, bugün futbolu konuşmak isterdim. Bugüne kadar bu iş yaşamımda hep futboldan bahsettim. Bugün futboldan bahsetmeyi çok istiyordum, fakat futbolun dışındaki faktörler bizi çok etkiledi. Maalesef üzüntü duyuyorum. Her zaman en çok destekçisi olduğum futbolun sadece futbolla kalmasını istediğim bir şeyi konuşmak benim çok uzağımda olduğum bir konuydu. Uzağımda olan konuyu burada sizlerle konuşmaktan çok da mutlu değilim. Fenerbahçe'ye gelince maç kazanırsınız, kaybedersiniz, zaman zaman iyi-kötü oynarsınız. İki takımın mücadelesi, zaman zaman oyunun gerilmesi futbolun doğal sonuçları. Ama artık video sisteminden sonra birçok hakemin izledikten sonra içinden kolaylıkla çıkabileceği birçok pozisyonu artık değerlendiremez olduk. Maalesef Türkiye'de futbol dışı tartışmaları hep gündemde tutuluyor, ben de bunun içine girdiğim için üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin kazanmaktan daha önemi hedefleri olan bir takım olduğunun altını çizen Yanal, "Fenerbahçe'ye gelince bir maç kazanır, bir maç kaybederiz. Sıralamadaki yerimizi bir aşağıda bir yukarıda tutarız. Bundan sonraki her maçı da kazanırız, kazanmak için de oynarız. Gelişmemiz var, iyi yöne doğru gidişimiz var. Bu yönde birçok oyuncuyu kullanacağız. Önümüzdeki süreci daha doğru değerlendiriyoruz. Önemli bir camia, önemli bir takımız. Kazanmaktan çok daha önemli hedefleri olan bir takımız. Bunların hepsine okey ama Fenerbahçe takımının da bunda bir duruşu olması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

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