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Fenerbahçe, Sörloth'la anlaşmaya varıldığı yönünde çıkan haberi resmen yalanladı - Son Dakika

Fenerbahçe, Sörloth'la anlaşmaya varıldığı yönünde çıkan haberi resmen yalanladı

21.08.2021 21:32

Uzun süredir adı Fenerbahçe'yle anılan Norveçli golcü Alexander Sörloth için sarı-lacivertli kulüp açıklama yaptı. Transferi yalanlayan Fenerbahçe yaptığı açıklamada, "Bu akşam saatlerinde gündeme düşen 'Fenerbahçe, Sörloth'u 15 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak için Leipzig'le anlaştı. Her an imza atılabileceği öğrenildi.' haberi doğru değildir" ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe'de golcü transferi için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken sarı-lacivertli kulüpten sürpriz bir açıklama geldi. Fenerbahçe, Sörloth'la anlaşmaya varıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

"TARAFTARLARIMIZDAN RİCAMIZ BU HABERİ DİKKATE ALMAMALARIDIR"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Bu akşam saatlerinde gündeme düşen 'Fenerbahçe, Sörloth'u 15 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak için Leipzig'le anlaştı. Her an imza atılabileceği öğrenildi' haberi doğru değildir. Taraftarımızdan ricamız bu haberi dikkate almamalarıdır." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe, Sörloth'la anlaşmaya varıldığı yönündeki haberleri resmen yalanladı
Fenerbahçe, Sörloth'la anlaşmaya varıldığı yönünde çıkan haberi resmen yalanladı

Alexander Sörloth, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Sörloth'la anlaşmaya varıldığı yönünde çıkan haberi resmen yalanladı - Son Dakika Spor


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