Fenerbahçe'de golcü transferi için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken sarı-lacivertli kulüpten sürpriz bir açıklama geldi. Fenerbahçe, Sörloth'la anlaşmaya varıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Bu akşam saatlerinde gündeme düşen 'Fenerbahçe, Sörloth'u 15 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak için Leipzig'le anlaştı. Her an imza atılabileceği öğrenildi' haberi doğru değildir. Taraftarımızdan ricamız bu haberi dikkate almamalarıdır." ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Sörloth'la anlaşmaya varıldığı yönünde çıkan haberi resmen yalanladı - Son Dakika Spor