Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Spor Kulübü Erkek Basketbol Genç Takımı'nda transfer
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Fenerbahçe Spor Kulübü Erkek Basketbol Genç Takımı'nda transfer

56 dakika önce

Fenerbahçe Spor Kulübü Erkek Basketbol Genç Takımı'nın, Erzincan Gençlik Spor Kulübü sporcusu Berke Topçu'yu renklerine bağladığı bildirildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Erkek Basketbol Genç Takımı'nda transfer, System.String[]

Fenerbahçe Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Erkek Basketbol Genç Takımı'nın, Erzincan Gençlik Spor Kulübü sporcusu Berke Topçu'yu renklerine bağladığı bildirildi.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, basketbola Erzincan Gençlik Spor Kulübünde başlayan 16 yaşındaki Berke Topçu'nun kısa sürede gösterdiği yüksek performans ile Fenerbahçe Spor Kulübü Basketbol Takımı yetkililerin dikkatini çektiği belirtildi.

Açıklamada, Topçu'nun, kulüp yetkilileri ile yapılan görüşmenin ardından Fenerbahçe Spor Kulübü Erkek Basketbol Genç Takımı'na transfer olduğu aktarıldı.

Sporcunun antrenörü Ali Şirin de sistematik ve planlı çalışma ile Erzincan gibi küçük şehirlerden üst seviye sporcular yetiştirilebileceğini söyledi.

Berke Topçu'ya spor hayatında başarılar dileyen Şirin, sporcunun yetişmesinde emeği olan ve ona bu imkanı sağlayan herkese teşekkür etti.

Erzincan Gençlik ve Spor Kulübünün sporcu yetiştirmeye devam edeceğini vurgulayan Şirin, tüm basketbol sevenleri bu sporu yapmaya davet etti.

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Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:40 Kaynak: AA
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