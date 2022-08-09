Fenerbahçe'nin YouTube hesabı hacklendi! Adı değişti

Bugün akşam saatlerinde Fenerbahçe Spor Kulübü YouTube hesabı bilgisayar korsanlarının saldırısına maruz kaldı. Bu süreçte kanalın ismi değiştirildi. Ayrıca içerisinde bulunan tüm videoların da silindiğini görüyoruz.

Fenerbahçe YouTube hesabı hacklendi ve videolar kaldırıldı!

Fenerbahçe Spor Kulübü YouTube hesabı bugün akşam saatlerinde hacklendi. Bunun ardından profil resmi değiştirildi. Ayrıca isim olarak da Fenerbahçe SK yerine Andrew Tate yazıldı. Olaydan birkaç dakika sonra ise sayfada bulunan tüm videoların kaldırıldığı görüldü.

Fenerbahçe'nin YouTube hesabı saat 21'e yaklaşırken hacklendi. Olaydan yaklaşık olarak 40 dakika sonra ise değiştirilen isim ve fotoğrafın kaldırılarak eski haline getirildiği görüldü. Bu nedenle kulübün hesabı geri almayı başardığını söyleyebiliriz.

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Şu an için Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

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