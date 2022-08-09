Fenerbahçe'nin YouTube hesabı hacklendi! Adı değişti - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin YouTube hesabı hacklendi! Adı değişti

09.08.2022 23:02
Fenerbahçe'nin YouTube hesabı hacklendi! Adı değişti

Fenerbahçe Spor Kulübü YouTube sayfası bugün akşam saatlerinde bilgisayar korsanları tarafından hacklendi. İşte detaylar..

Bugün akşam saatlerinde Fenerbahçe Spor Kulübü YouTube hesabı bilgisayar korsanlarının saldırısına maruz kaldı. Bu süreçte kanalın ismi değiştirildi. Ayrıca içerisinde bulunan tüm videoların da silindiğini görüyoruz.

Fenerbahçe YouTube hesabı hacklendi ve videolar kaldırıldı!

Fenerbahçe Spor Kulübü YouTube hesabı bugün akşam saatlerinde hacklendi. Bunun ardından profil resmi değiştirildi. Ayrıca isim olarak da Fenerbahçe SK yerine Andrew Tate yazıldı. Olaydan birkaç dakika sonra ise sayfada bulunan tüm videoların kaldırıldığı görüldü.

Fenerbahçe'nin YouTube hesabı hacklendi! Adı değişti

Fenerbahçe'nin YouTube hesabı saat 21'e yaklaşırken hacklendi. Olaydan yaklaşık olarak 40 dakika sonra ise değiştirilen isim ve fotoğrafın kaldırılarak eski haline getirildiği görüldü. Bu nedenle kulübün hesabı geri almayı başardığını söyleyebiliriz.

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Şu an için Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe, Youtube, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Fenerbahçe'nin YouTube hesabı hacklendi! Adı değişti - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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