Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Spor Okulları Kış Sömestr Kampı Başladı

Fenerbahçe Spor Okulları Kış Sömestr Kampı Başladı

1 saat önce

Geleneksel Fenerbahçe Spor Okulları Kış Sömestr Kampı, futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi ve atletizm olmak üzere 5 branşta başladı.

Fenerbahçe Spor Okulları Kış Sömestr Kampı Başladı, System.String[]
Geleneksel Fenerbahçe Spor Okulları Kış Sömestr Kampı, futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi ve atletizm olmak üzere 5 branşta başladı.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre spor okulları, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 855 öğrenci, 145 teknik ve idari ekiple Antalya Kemer Limak Limra Hotel'de konaklıyor.

Kampta, kulübün Tüpraş'ın desteği ile Birleşmiş Milletler Kadın Birimiyle başlattığı "HeForShe" (Birlikte Eşitiz) projesi kapsamında 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' farkındalık eğitimi veriliyor.

Kamp dönemi içerisinde Türkiye'nin her bölgesinden gelen antrenör ve ekiplere, Asım Baykan önderliğindeki sağlık ekibi ve psikologlar tarafından "Çocuk Koruma Programı" başlıklı eğitim de verilecek.

Geleneksel Fenerbahçe Spor Okulları Kış Sömestr Kampı, 1 Şubat Cuma günü sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:24 Kaynak: AA

basketbol, Futbol, Fenerbahçe, Spor
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