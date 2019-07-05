Fenerbahçe Spor Okulu açıldı
1 saat önce
MARDİN(AA) – Mazıdağı'nda Fenerbahçe Spor Okulu açıldı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:52 Kaynak: AA
MARDİN(AA) – Mazıdağı
'nda Fenerbahçe
Spor Okulu açıldı.
Okulun açılışını yapan Kaymakamı Mustafa Dinç
, çocuklar ile futbol oynayarak kaleye şut çekti.
Mazıdağı Fenerbahçe Spor Okulu Antrenörü Ferhan Yıldız çocuklara yetenekleri doğrultusunda futbol eğitimi vereceklerini belirterek, "İlçe ve çevre köylerdeki gençleri yetiştirip onları hem kötü alışkanlıklardan uzak tutmak hem de Fenerbahçe'ye ve ülke futboluna kazandıracağız." dedi.
Açılış sonunda çocuklar gösteri maçı yaptı.
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