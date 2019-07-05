Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Spor Okulu açıldı
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Fenerbahçe Spor Okulu açıldı

1 saat önce

MARDİN(AA) – Mazıdağı'nda Fenerbahçe Spor Okulu açıldı.

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MARDİN(AA) – Mazıdağı'nda Fenerbahçe Spor Okulu açıldı.
Okulun açılışını yapan Kaymakamı Mustafa Dinç, çocuklar ile futbol oynayarak kaleye şut çekti.
Mazıdağı Fenerbahçe Spor Okulu Antrenörü Ferhan Yıldız çocuklara yetenekleri doğrultusunda futbol eğitimi vereceklerini belirterek, "İlçe ve çevre köylerdeki gençleri yetiştirip onları hem kötü alışkanlıklardan uzak tutmak hem de Fenerbahçe'ye ve ülke futboluna kazandıracağız." dedi.
Açılış sonunda çocuklar gösteri maçı yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:52 Kaynak: AA
Spor
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