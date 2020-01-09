Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'den Falette transferine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'den Falette transferine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'den Falette transferine ilişkin açıklama Açıklaması

7 saat önce

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Simon Falette'in Eintracht Frankfurt'tan sezon sonuna kadar kiralanmasına ilişkin, "Takıma katkı sunacağına inandığı için başkanımız karar verdi.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'den Falette transferine ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Simon Falette'in Eintracht Frankfurt'tan sezon sonuna kadar kiralanmasına ilişkin, "Takıma katkı sunacağına inandığı için başkanımız karar verdi." ifadesini kullandı.

Comolli, Falette'in transferiyle ilgili yeni açtığı Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Taraftarların Falette'i iyi karşılaması gerektiğini ifade eden sportif direktör Comolli, "Falette'in kiralanmasına, takıma katkı sunacağına inandığı için başkanımız karar verdi. Başkanımızın kulübe yaptığı katkı düşünüldüğünde bu kararına saygı duyulmalı." şeklinde görüş belirtti.

Comolli açıklamasında, Rogon Menajerlik Ajansı ile arasında ticari ilişki bulunduğu iddialarının da gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bugün basın ve sosyal medyada çıkan haberlerin aksine Rogon Ajansı ile ilişkim yok. Oyuncunun kulübe getirilmesi sürecinde Rogon Ajansı ile yapılan görüşmelerin bir parçası da değildim. Ajansla yalnızca Tolga (Ciğerci) ve Luiz Gustavo'nun transferlerinde görüştüm. Son olarak, basın ve sosyal medyada haksız yorumlar yapılmasına yol açan şahsım ile Rogon Ajansı arasında ticari ilişki bulunduğuna dair iddialar yalandır. Bu saçma iddiaları ortaya atanlar hakkında yasal süreç başlatacağım. Büyük Fenerbahçe ailesine saygılarımla."

Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Tahkim'den son dakika Beşiktaş ve Fenerbahçe açıklaması
Emre Belözoğlu'nun idmanda takım arkadaşlarına taktik vermesi dikkat çekti Son dakika: Trump'tan İran'da düşen uçakla ilgili açıklama: İran uçağı kazara düşürmüş olabilir Jelena Karleusa, evinin önünde bekleyen Vranjes'i polise şikayet etti

Son Dakika Haberleri
20:48 Jelena Karleusa, evinin önünde bekleyen Vranjes'i polise şikayet etti - Son Dakika Spor
20:47 Yeni Malatyaspor'dan Guilherme için transfer açıklaması! "Resmi teklif gelmedi" - Son Dakika Spor
20:41 Demir Grup Sivasspor - Waldhof Mannheim 2-2 - Son Dakika Spor
20:40 Fenerbahçe'de Simon Falette takımla çalıştı - Son Dakika Spor
20:39 İttifak Holding Konyaspor - Cesar Grup Ümraniyespor 0-0 - Son Dakika Spor
19:05 Emre Belözoğlu'nun idmanda takım arkadaşlarına taktik vermesi dikkat çekti - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 20:53:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'den Falette transferine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]