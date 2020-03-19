Fenerbahçe Stadı dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe Stadı dezenfekte edildi - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Stadı dezenfekte edildi

6 saat önce

Süper Lig'in 27'nci haftasında Fenerbahçe, yarın Hes Kablo Kayserispor ile Ülker Stadyumu'nda mücadele edecek.

Fenerbahçe Stadı dezenfekte edildi, System.String[]

Süper Lig'in 27'nci haftasında Fenerbahçe, yarın Hes Kablo Kayserispor ile Ülker Stadyumu'nda mücadele edecek. Karşılaşma öncesinde stat içinde hummalı bir çalışma gerçekleştirildi.


Belediye yetkilileriyle birlikte stat içi, tribünler, yedek kulübeleri, oyuncu çıkış tünelleri, soyunma odaları, hakem odaları ve basın toplantı odası dahil tüm kapalı alanlar dezenfekte edildi.


Ayrıca kulüp çalışanları, yöneticiler ve basın mensuplarının kullanacağı tribünlerde de temizlik çalışması yaptı.

Kayserispor, Fenerbahçe, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:25 

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