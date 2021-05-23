Fenerbahçe, Steven Caulker transferinde mutlu sona yaklaştı

Süper Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk düşünen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Özellikle hücum ve savunma hattına transfer düşünen sarı-lacivertliler, Alanyaspor'la sözleşmesi bitecek Steven Caulker için resmi girişimlere başladı.

TÜRKİYE'Yİ İYİ TANIYOR

Fanatik'in haberine göre; Türkiye'deki üçüncü sezonunu geçiren tecrübeli savunmacının ligi çok iyi tanıması, başarılı performansı hatta Türkçe'yi de kısa sürede öğrenmesi, Kanarya'nın ısrarcı olmasındaki nedenler olarak gösteriliyor. Caulker'la 3 yıllık bir anlaşma yapmak isteyen Fenerbahçe, savunmanın göbeğinde Szalai ile birlikte onu oynatarak, defansını kuvvetlendirmeyi amaçlıyor.