Fenerbahçe, Süper Lig'de son 16 derbide sadece 1 kez yenildi - Son Dakika
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Fenerbahçe, Süper Lig'de son 16 derbide sadece 1 kez yenildi

6 saat önce

Süper Lig'in 16. haftasında 22 Aralık Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek sarı-lacivertliler, son 4 yılda derbilerdeki performansıyla dikkati çekiyor.

Fenerbahçe, Süper Lig'de son 16 derbide sadece 1 kez yenildi, System.String[]

Süper Lig'in 16. haftasında 22 Aralık Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek sarı-lacivertliler, son 4 yılda derbilerdeki performansıyla dikkati çekiyor.


Fenerbahçe, son 4 yılda Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığı 16 lig derbisinde 4 galibiyet, 11 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.


Tek yenilgi Beşiktaş'a


Fenerbahçe, bu süreçte ligdeki son derbi yenilgisini Beşiktaş karşısında aldı.


Sarı-lacivertliler, 27 Eylül 2015'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk olduğu Beşiktaş'a 3-2 kaybettikten sonraki 16 maç içinde sadece yine siyah-beyazlılara kaybetti.


Fenerbahçe, söz konusu 16 maç içinde sadece Beşiktaş'a 25 Şubat 2018'de Vodafone Park'ta 3-1 yenildi.


Son 6 derbi berabere


Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 6 derbi maçta da sahadan bir puanla ayrıldı.


Sarı-lacivertliler, 25 Şubat 2018'de Beşiktaş'a yenildikten sonra Galatasaray'la 4, siyah-beyazlılarla ise 2 kez ligde karşılaştı. Bu 6 karşılaşmada da taraflar eşitliği bozamadı.


Galatasaray'a ligde 10 maçtır yenilmiyor


Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de Galatasaray'a karşı oynadığı son 10 maçı da kaybetmedi. Fenerbahçe, rakibine son olarak 5 yıl önce 18 Ekim 2014'te Türk Telekom Stadı'nda 2-1 yenilmişti.  Daha sonraki 10 maçta sarı-lacivertliler, Galatasaray'a karşı 3


galibiyet ve 7 beraberlik elde etti.


Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:15 
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