Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak - Son Dakika Spor

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak

6 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk devrenin son haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk devrenin son haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde geçtiğimiz hafta sahasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor'u da yenerek devreye moralli girmek istiyor.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe'nin geride kalan 16 hafta sonunda 28 puanı bulunuyor.

5 eksik

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc ve Sadık Çiftpınar, Rize deplasmanında forma giyemeyecek.

Bu oyuncuların yanı sıra, geçen hafta derbide sarı kart görerek cezalı duruma düşen Serdar Aziz de Rize'de takımını yalnız bırakacak.

Deplasman performansı kötü

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'deki son 4 deplasman maçında galip gelemedi.

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor'a yenilip BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Göztepe'yle berabere kalan Fenerbahçe, son dış saha galibiyetini 20 Ekim'de Denizlispor karşısında aldı.

Bu sezon deplasmanda 8 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi alan Fenerbahçe, dış sahada 15 puan yitirdi.

2 isim ceza sınırında

Fenerbahçe'de 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Kaptan Emre Belözoğlu ve Vedat Muric, Çaykur Rizespor karşısında sarı kart görmeleri durumunda ligin ikinci devresindeki Gaziantep FK mücadelesinde forma giyemeyecek.

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Çaykur, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 09:38 Kaynak: AA
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