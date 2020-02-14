Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.

Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçını, hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Süper Lig'deki son 2 maçında 5 puan kaybeden ve lider Demir Grup Sivasspor'un 4 puan gerisinde 6. sırada yer alan sarı-lacivertliler, Ankara'da tekrar galibiyetle tanışmayı hedefliyor.

İkinci yarıya Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir galibiyetleriyle başlayan Fenerbahçe, son iki maçında ise Trabzonspor'a (1-2) kaybedip, Aytemiz Alanyaspor'la (1-1) berabere kaldı.

Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde çıktığı 2 maçta 4 puan alan MKE Ankaragücü ise 17 puanla 16. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'de eksik yok

Fenerbahçe, uzun bir süre sonra tam kadro olarak sahaya çıkacak.

Hasan Ali Kaldırım'ın da sakatlıktan dönmesiyle sarı-lacivertliler, MKE Ankaragücü maçına eksiksiz hazırlanma fırsatı buldu.

Derbi öncesi 3 isim ceza sınırında

Fenerbahçe'de gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Luis Gustavo, Vedat Muric ve Altay Bayındır, MKE Ankaragücü maçında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecekler ve derbide forma giyemeyecekler.

Deplasmanda 18 puan yitirdi

Fenerbahçe'nin bu sezonki deplasman performansı iç açıcı değil.

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 11 dış saha maçında 4 galibiyet alabilen sarı-lacivertliler, 3 kez berabere kalıp, 4 kez de yenildi.

Bu sezon toplam 25 puan yitiren sarı-lacivertliler, bu kayıpların 18'ini deplasmanda yaşadı.