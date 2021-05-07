Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak

Ligde bitime 3 maç kala lider Beşiktaş 'ın 5 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertliler, zirvedeki rakiplerinden Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşılaşacağı haftayı kayıpsız geçmeyi hedefliyor.

Futbol A Takım Direktörlüğü görevine getirilen Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 7 müsabakadan 5 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 yendi.

Fenerbahçe , Süper Lig'in 40. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

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