Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Sivasspor'a konuk olacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Sivasspor'a konuk olacak - Son Dakika Spor

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Sivasspor'a konuk olacak

6 saat önce

Geçen hafta sahasında Gençlerbirliği'ni 5-2 yenerek 2 maçlık galibiyet hasretini dindiren sarı-lacivertliler, Sivasspor karşısında 3 puan alarak zirveye yaklaşmayı hedefliyor.

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Sivasspor'a konuk olacak, System.String[]

Geçen hafta sahasında Gençlerbirliği'ni 5-2 yenerek 2 maçlık galibiyet hasretini dindiren sarı-lacivertliler, Sivasspor karşısında 3 puan alarak zirveye yaklaşmayı hedefliyor.


Fenerbahçe, 30 puanlı lider Demir Grup Sivasspor'un 5 puan gerisinde haftaya 5. sırada girdi.


Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe arasında yarın saat 16.30'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.


Fenerbahçe'nin deplasman performansı kötü


Sarı-lacivertliler, Süper Lig'deki son 3 deplasman maçında galip gelemedi. İstikbal Mobilya Kayserispor'a yenilip BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Göztepe'yle berabere kalan Fenerbahçe, son dış saha galibiyetini 20 Ekim'de Denizlispor karşısında aldı.


Bu sezon deplasmanda 7 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi alan Fenerbahçe, dış sahada 12 puan yitirdi.


Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Victor Moses yarın görev yapamayacak.


Kart cezası sona eren Nabil Dirar ise teknik direktör Ersun Yanal'ın şans vermesi durumunda forma giyebilecek.


Ceza sınırında 3 oyuncu


Fenerbahçe'de 16. haftada Beşiktaş'la oynanacak derbi öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kaptan Emre Belözoğlu, Serdar Aziz ve Vedat Muric, Demir Grup Sivasspor karşısında sarı kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.


Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 10:37 
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