Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun'un köprücük kemiğinde kırık tespit edildi

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında Adana Demirspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ettiği maçta sakatlanan golcü oyuncu Serdar Dursun'un köprücük kemiğinde kırık tespit edildiği duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor ile oynadığımız maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Serdar Dursun'un yapılan tetkikleri sonucunda köprücük kemiğinin kırıldığı anlaşılmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullandı.

Adana Demirspor müsabakasının 46. dakikasında Mbwana Samatta'nın yerine oyuna dahil olan ve sarı-lacivertli takımın attığı golde katkısı bulunan 29 yaşındaki futbolcu, sakatlanınca 70. dakikada yerini Nazım Sangare'ye bırakmıştı.