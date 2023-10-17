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Fenerbahçe, Süper Lig ve Avrupa'nın Beş Büyük Liginde En Az Şut Gelen Takım Oldu - Son Dakika

Fenerbahçe, Süper Lig ve Avrupa'nın Beş Büyük Liginde En Az Şut Gelen Takım Oldu

Son Güncelleme: 17.10.2023 21:20

Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde, maç başına kalesine en az şut gelen ve rakiplerini en düşük gol beklentisinde tutan takım Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe'nin bu başarısı, takımın savunma performansının ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor.

Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde, maç başına kalesine en az şut gelen ve rakiplerini en düşük gol beklentisinde tutan takım Fenerbahçe oldu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Fenerbahçe, Süper Lig ve Avrupa'nın Beş Büyük Liginde En Az Şut Gelen Takım Oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Süper Lig ve Avrupa'nın Beş Büyük Liginde En Az Şut Gelen Takım Oldu - Son Dakika
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