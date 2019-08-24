Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe takım otobüsü stada ulaştı
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Fenerbahçe takım otobüsü stada ulaştı

27 dakika önce

- Fenerbahçe takım otobüsü stada ulaştıİSTANBUL - Süper Lig'in 2. haftasında bu akşam Medipol Başakşehir'e konuk olacak Fenerbahçe, yoğun güvenlik önlemleriyle Başakşehir Fatih Terim Stadı'na ulaştı.

- Fenerbahçe takım otobüsü stada ulaştı

İSTANBUL - Süper Lig'in 2. haftasında bu akşam Medipol Başakşehir'e konuk olacak Fenerbahçe, yoğun güvenlik önlemleriyle Başakşehir Fatih Terim Stadı'na ulaştı.

Süper Lig'in 2. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe, saat 20.00'de maçın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'na ulaştı. Takım otobüsüne yoğun güvenlik önemleri alınırken, stat girişinde sarı-lacivertli taraftarlar, kafileyi selamladı. Bazı taraftarlar da takım otobüsüne konvoy yaptı.

Fatih Terim Stadı, Başakşehir, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 08:57 Kaynak: İHA
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