Fenerbahçe taktik çalışmalarına devam etti
17 dakika önce
- Fenerbahçe taktik çalışmalarına devam ettiDÜZCE - Fenerbahçeli futbolcular yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda devam ederken, sarı-lacivertli futbolcular taktik çalışmalarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 08:03 Kaynak: İHA
- Fenerbahçe
taktik çalışmalarına devam etti
DÜZCE - Fenerbahçeli futbolcular yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası
'nda devam ederken, sarı-lacivertli futbolcular taktik çalışmalarını sürdürdü. Düzce
'nin Kaynaşlı
ilçesindeki Topuk Yaylası Tesislei'nde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, günün ikinci çalışmasını gerçekleştirdi. Sabah
saatlerinde salonda idman gerçekleştiren sarı-lacivertli ekip ikinci çalışmasını 18.30'da yarım saati basına açık olarak sürdürdü. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, pas istasyonları ile devam etti. 5'e 2 top kapma ile devam eden idman kapalı bölümde taktik çalışma ile son buldu.
Çaykur Rizespor'dan Mehmet Topal atağı
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Fenerbahçe'nin teklifi bize daha yakın
Stefano Okaka, Galatasaray'a gelmek için gemileri yaktı!
Beşiktaş, Arsenal'in Japon golcüsü Takuma Asano'ya gözünü dikti