Fenerbahçe taktik çalıştı
57 dakika önce
Fenerbahçe, Topuk Yaylası'nda gerçekleştirdiği antrenmanda taktik çalıştı.
Fenerbahçe
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 08:13 Kaynak: İHA
, Topuk Yaylası
'nda gerçekleştirdiği antrenmanda taktik çalıştı.
Süper Lig'in yeni sezonu için hazırlıklarını Düzce
Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe akşam antrenmanında taktik çalıştı. Teknik Direktör Ersun Yanal
yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalar düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışması ve açma germe ile devam eden hazırlıkların basına açık olan son bölümünde ise futbolcular dar alanda çift kale maç çalışmasıyla idmanı tamamladı. Antrenmanda yeni transferler Allahyar, Kruse ve Murat Sağlam
da yer aldı. - DÜZCE
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