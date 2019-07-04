Fenerbahçe taktik çalıştı
8 dakika önce
- Fenerbahçe taktik çalıştıDÜZCE - Fenerbahçe, Topuk Yaylası'nda gerçekleştirdiği antrenmanda taktik çalıştı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 08:57 Kaynak: İHA
- Fenerbahçe
taktik çalıştı
DÜZCE - Fenerbahçe, Topuk Yaylası
'nda gerçekleştirdiği antrenmanda taktik çalıştı.
Süper Lig'in yeni sezonu için hazırlıklarını Düzce
Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe akşam antrenmanında taktik çalıştı. Teknik Direktör Ersun Yanal
yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalar düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışması ve açma germe ile devam eden hazırlıkların basına açık olan son bölümünde ise futbolcular dar alanda çift kale maç çalışmasıyla idmanı tamamladı. Antrenmanda yeni transferler Allahyar, Kruse ve Murat Sağlam
da yer aldı.
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