Fenerbahçe taktik çalıştı
2 saat önce
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.
Fenerbahçe Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:20 Kaynak: İHA
, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü. Can Bartu Tesisleri
'nde Teknik Direktör Ersun Yanal
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas organizasyonlarıyla süren idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Sarı-lacivertlier yeni sezon hazırlıklarını 18 Temmuz Perşembe günü yapacağı çalışmayla sürdürecek.
(İHA)
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