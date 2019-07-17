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Fenerbahçe taktik çalıştı

2 saat önce

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas organizasyonlarıyla süren idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Sarı-lacivertlier yeni sezon hazırlıklarını 18 Temmuz Perşembe günü yapacağı çalışmayla sürdürecek.
(İHA)
Can Bartu Tesisleri, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:20 Kaynak: İHA
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