Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe taktik çalıştı
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Fenerbahçe taktik çalıştı

25 dakika önce

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Sarı-lacivertlilerin teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanı saat 10.30'da başladı. Fenerbahçeli futbolcular antrenmanın ilk yarım saatlik bölümünde salonda sakatlık önleyici çalışma yaptı. Ardından sahaya geçen futbolcular, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle antrenmanı sürdürdü. Üç grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Fenerbahçe'nin hazırlıklarına bu akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edeceği bildirildi.


Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Sabah, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:56 Kaynak: DHA
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