Fenerbahçe Taraftarı Bursa Girişinde Didik Didik Arandı

- Fenerbahçe taraftarı Bursa girişinde didik didik arandıBURSA - Bursa'da oynanacak olan Bursaspor-Fenerbahçe karşılaşmasına Ankara'dan gelen taraftarlar Bursa İnegöl girişindeki kontrol noktasında polis tarafından durduruldu.

- Fenerbahçe taraftarı Bursa girişinde didik didik arandı



BURSA - Bursa'da oynanacak olan Bursaspor-Fenerbahçe karşılaşmasına Ankara'dan gelen taraftarlar Bursa İnegöl girişindeki kontrol noktasında polis tarafından durduruldu. Minibüslerden indirilen taraftarların üst aramaları yapılırken, araçlar ise didik arandı.

Ligde kötü günler geçiren Fenerbahçe bu akşam Bursa'da Bursaspor'un konuğu olacak. Bu maçı izlemek için Ankara'dan gelen taraftarlarının minibüsleri inegöl girişinde polisler tarafından tek tek duruldu. Çok sayıda çevik kuvvet polisi de takviye olarak geldi. Ankara'dan gelen taraftarların minibüsleri kontrol noktasında durdurularak üst aramaları yapıldı. Polisler daha sonra araçları, taraftarların çantalarını didik aradılar.

Polis noktasında bekletilen taraftarlar toplu bir şekilde inegöl'den Bursa'ya gönderilecek.

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