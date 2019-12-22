Fenerbahçe taraftarı büyük coşku yaşadı - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe taraftarı büyük coşku yaşadı - Son Dakika Spor

Fenerbahçe taraftarı büyük coşku yaşadı

6 saat önce

Beşiktaş derbisi öncesinde Ülker Stadı'na gelen sarı-lacivertli taraftarlar meşaleler yakıp tezahüratlarda bulunarak büyük coşku yaşadı.

Fenerbahçe taraftarı büyük coşku yaşadı, System.String[]

Beşiktaş derbisi öncesinde Ülker Stadı'na gelen sarı-lacivertli taraftarlar meşaleler yakıp tezahüratlarda bulunarak büyük coşku yaşadı.


Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde tribünler dolarken, Fenerbahçe taraftarının büyük coşku yaşaması dikkatlerden kaçmadı. Sarı-lacivertli taraftarlar stada meşaleler yakıp tezahürat yaparak geldi. - İSTANBUL

Ülker Stadı, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 06:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş hakem hatalarıyla ilgili basın toplantısı yapacak!
Beşiktaş'tan derbi sonrası paylaşım: Bu düzen böyle sürmeyecek! Burak Yılmaz maç sonunda patladı: Cüneyt Çakır'ı çağırın! Ali Koç'tan Ersun Yanal açıklaması ve G.Saray'a gönderme!

Son Dakika Haberleri
00:08 Fenerbahçe Öznur Kablo 89-55 Bellona Kayseri Basketbol - Son Dakika Spor
00:08 Beşiktaş'tan derbi sonrası paylaşım: Bu düzen böyle sürmeyecek! - Son Dakika Spor
23:58 Yelken: BAYK Güz Trofesi - Son Dakika Spor
23:58 Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası - Son Dakika Spor
23:56 Havalı Silahlar Atıcılık Ligi Finali sona erdi - Son Dakika Spor
22:40 Beşiktaş hakem hatalarıyla ilgili basın toplantısı yapacak! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 00:17:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe taraftarı büyük coşku yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]