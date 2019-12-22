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Fenerbahçe taraftarı büyük coşku yaşadı
6 saat önce
Beşiktaş derbisi öncesinde Ülker Stadı'na gelen sarı-lacivertli taraftarlar meşaleler yakıp tezahüratlarda bulunarak büyük coşku yaşadı.
Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 06:10 Kaynak: İHA
Beşiktaş derbisi öncesinde Ülker Stadı'na gelen sarı-lacivertli taraftarlar meşaleler yakıp tezahüratlarda bulunarak büyük coşku yaşadı.
Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde tribünler dolarken, Fenerbahçe taraftarının büyük coşku yaşaması dikkatlerden kaçmadı. Sarı-lacivertli taraftarlar stada meşaleler yakıp tezahürat yaparak geldi. - İSTANBUL
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