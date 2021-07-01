Fenerbahçe taraftarı, Christoph Daum'u yeniden takımın başında görmek için binlerce paylaşım yaptı

Fenerbahçe'de hoca adayları bir bir azaldı. Sarı-lacivertlilerin listesindeki teknik direktörlerin büyük bir kısmı başka takımlarla anlaşırken taraftarlar sosyal medyada bu duruma tepki gösterdi.

DAUM'U TAKIMDA GÖRMEK İSTİYORUM

Sarı-lacivertli kulübün henüz hoca konusunda kesin karar vermemesi taraftarın sabrını taşırdı. Son çare olarak Fenerbahçe'de çalıştığı dönemde şampiyonluklar yaşayan Christoph Daum'u takımda görmek isteyen taraftarlar, paylaşımlarıyla yönetime çağrıda bulundu.