Fenerbahçe Taraftarı Derbi İçin Yola Çıktı (2)
55 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasının kapanış maçında bugün Beşiktaş'a konuk olacak olan Fenerbahçe'de taraftarlar maçın oynanacağı Vodafone Park'a doğru yola çıktı.
Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasının kapanış maçında bugün Beşiktaş
'a konuk olacak olan Fenerbahçe
'de taraftarlar maçın oynanacağı Vodafone Park
'a doğru yola çıktı.
Saat 16.00'da Kadıköy
Boğa Heykeli'nde toplanan ve Ülker Stadyumu'na geçen sarı lacivertli taraftarlar, statta güvenlik güçleri tarafından arandı. Buradan kendileri için ayarlanan 35 otobüse yoğun güvenlik önlemleri altında giriş yapan sarı lacivertli taraftarlar, saat 17.25'te tezahüratlar eşliğinde derbinin oynanacağı stadın yolunu tuttu.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:50 Kaynak: DHA
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