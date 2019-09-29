Fenerbahçe taraftarı, koray şener'i unutmadı
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Süper Lig'in 6'ncı haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçında sarı-lacivertli taraftarlar, deplasman tribününde Koray Şener'i andı.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 10:02 Kaynak: DHA
Süper Lig'in 6'ncı haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçında sarı-lacivertli taraftarlar, deplasman tribününde Koray Şener'i andı.
Fenerbahçeli taraftarlar derbi mücadelesinde deplasman tribününde Koray Şener için pankart açtı. Galatasaraylı taraftarlar da bu pankarta alkışla karşılık verdi. Koray Şener, geçen sezon ligin 11'inci haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe maçında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.
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