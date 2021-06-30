Fenerbahçe taraftarı, Paulo Fonseca cephesinden gelen yalanlama sonrası tepki gösterdi

Sigara paketleri bir kez daha değişiyor! Sektöre 6 ay süre verildi

Fenerbahçe'nin Paulo Fonseca ile anlaştığı haberi Türkiye'de gündem olduktan sonra Portekizli teknik adamın çalıştığı iletişim ajansından açıklama gelerek bu iddia yalanladı. Bu haberlerden sonra sarı-lacivertli taraftar sosyal medyadan tepki içerikli paylaşımlarda bulundu.

TARAFTARDAN BÜYÜK TEPKİ

Paulo Fonseca'nın yeni teknik direktör olmasına sevinen taraftarların hevesleri kursağında kaldı. İletişim ajansının, Portekizli hoca ile Fenerbahçe arasında bir anlaşma olmadığını açıklamasının ardından sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada kazan kaldırdı.