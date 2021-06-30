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Fenerbahçe taraftarı, Paulo Fonseca cephesinden gelen yalanlama sonrası tepki gösterdi - Son Dakika

Fenerbahçe taraftarı, Paulo Fonseca cephesinden gelen yalanlama sonrası tepki gösterdi

30.06.2021 17:40

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı öne sürülen teknik direktör Paulo Fonseca'nın çalıştığı iletişim ajansı Empower Sports'tan konuyla ilgili yalanlama geldi. Ajans yaptığı açıklamada, "Paulo Fonseca'nın Fenerbahçe ile anlaştığına dair tüm haberler gerçek dışıdır" dedi. Bu durum sonrasında sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada, teknik direktör belirsizliğinin sürmesine yönelik tepki dolu paylaşımlar yaptı.

Fenerbahçe'nin Paulo Fonseca ile anlaştığı haberi Türkiye'de gündem olduktan sonra Portekizli teknik adamın çalıştığı iletişim ajansından açıklama gelerek bu iddia yalanladı. Bu haberlerden sonra sarı-lacivertli taraftar sosyal medyadan tepki içerikli paylaşımlarda bulundu.

TARAFTARDAN BÜYÜK TEPKİ

Paulo Fonseca'nın yeni teknik direktör olmasına sevinen taraftarların hevesleri kursağında kaldı. İletişim ajansının, Portekizli hoca ile Fenerbahçe arasında bir anlaşma olmadığını açıklamasının ardından sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada kazan kaldırdı.

Fenerbahçe taraftarı, Paulo Fonseca cephesinden gelen yalanlama sonrası kazan kaldırdı
Fenerbahçe taraftarı, Paulo Fonseca cephesinden gelen yalanlama sonrası kazan kaldırdı
Fenerbahçe taraftarı, Paulo Fonseca cephesinden gelen yalanlama sonrası kazan kaldırdı
Fenerbahçe taraftarı, Paulo Fonseca cephesinden gelen yalanlama sonrası kazan kaldırdı
Fenerbahçe taraftarı, Paulo Fonseca cephesinden gelen yalanlama sonrası tepki gösterdi

Paulo Fonseca, Fenerbahçe, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe taraftarı, Paulo Fonseca cephesinden gelen yalanlama sonrası tepki gösterdi - Son Dakika Spor


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