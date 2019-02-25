Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Taraftarı Vodafone Park'a Geldi

Fenerbahçe Taraftarı Vodafone Park'a Geldi

23 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasının kapanış maçında bugün Beşiktaş'a konuk olacak olan Fenerbahçe'de taraftarlar maçın oynanacağı Vodafone Park'a ulaştı.

Fenerbahçe Taraftarı Vodafone Park'a Geldi, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasının kapanış maçında bugün Beşiktaş'a konuk olacak olan Fenerbahçe'de taraftarlar maçın oynanacağı Vodafone Park'a ulaştı.

Kadıköy Boğa Heykeli'nde toplanan ve Ülker Stadyumu'na geçen sarı lacivertli taraftarlar, güvenlik güçleri tarafından arandıktan sonra 35 otobüs ile birlikte saat 17.25'te yola çıktı. Saat 18.00'de Vodafone Park'a ulaşan Fenerbahçeli taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde otobüslerden indi. Taraftarların stada girişi sırasında güvenlik güçleri tarafından bilet kontrolü ve arama işlemleri yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Taraftarların gelişinden görüntüler

Taraftarların bilet kontrolünden geçmesi

Genel detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 06:21 Kaynak: DHA

Yenikadinda Gösterme, Spor
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