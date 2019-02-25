Fenerbahçe Taraftarı Vodafone Park'a Geldi
59 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasının kapanış maçında bugün Beşiktaş'a konuk olacak olan Fenerbahçe'de taraftarlar maçın oynanacağı Vodafone Park'a ulaştı.
Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasının kapanış maçında bugün Beşiktaş
'a konuk olacak olan Fenerbahçe
'de taraftarlar maçın oynanacağı Vodafone Park
'a ulaştı. Kadıköy
Boğa Heykeli'nde toplanan ve Ülker Stadyumu'na geçen sarı lacivertli taraftarlar, güvenlik güçleri tarafından arandıktan sonra 35 otobüs ile birlikte saat 17.25'te yola çıktı. Saat 18.00'de Vodafone Park'a ulaşan Fenerbahçeli taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde otobüslerden indi. Taraftarların stada girişi sırasında güvenlik güçleri tarafından bilet kontrolü ve arama işlemleri yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 07:25 Kaynak: DHA
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