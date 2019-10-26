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Fenerbahçe taraftarından Aykut Kocaman'a jest

1 saat önce

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanan maç öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar, Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'a çiçek verdi.

Fenerbahçe taraftarından Aykut Kocaman'a jest, System.String[]

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanan maç öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar, Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'a çiçek verdi. Fenerbahçe'de futbolculuk döneminde efsaneleşen ve daha sonra teknik direktörlük yapan Kocaman'ı unutmayan taraftarlar, çiçek takdiminden sonra fotoğraf çekildi.


FENERBAHÇE'DE MOSES SEVİNCİ


Fenerbahçeli futbolcu Victor Moses, yaşadığı sakatlık ardından 68 gün sonra ilk kez Konyaspor maçında sahada yer aldı.


Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep müsabakasının 77. dakikasında sakatlanan Victor Moses, 68 gün sonra Konyaspor maçında sahada oldu. Yaşadığı uyluk yırtığı sakatlığı sonrasında takımdan uzak kalan Nijeryalı futbolcu takımla beraber son haftalarda antrenmana çıkmıştı. Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından Konyaspor maçında ilk 11'de kendine yer bulan 28 yaşındaki futbolcu, böylece formasına kavuşmuş oldu.

Aykut Kocaman, Fenerbahçe, Konyaspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 09:19 
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