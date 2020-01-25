Fenerbahçe taraftarından Elazığ'a destek - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe taraftarından Elazığ'a destek - Son Dakika Spor

Fenerbahçe taraftarından Elazığ'a destek

6 saat önce

Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanan müsabakanın uzatma dakikalarında sarı-lacivertli taraftarlar atkılarını sahaya atarak, 'Elazığ üşüme, Fenerbahçe seninle' tezahüratlarında bulundu.

Fenerbahçe taraftarından Elazığ'a destek, System.String[]

Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanan müsabakanın uzatma dakikalarında sarı-lacivertli taraftarlar atkılarını sahaya atarak, 'Elazığ üşüme, Fenerbahçe seninle' tezahüratlarında bulundu.


Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Başakşehir maçında taraftarlar Elazığ'daki depremzedeleri unutmadı. Sarı-lacivertli seyirciler, müsabakanın uzatma dakikalarında Elazığ'da yaşanan depremde dışarda kalan depremzedelere gönderilmek üzere atkılarını sahaya attı. Maçın bitimine 2 dakika kala tüm tribünler atkı ve berelerini sahaya gönderirken, 'Elazığ üşüme, Fenerbahçe seninle' tezahüratlarında bulundu. Karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus ise atkıların sahaya atıldığı anda maçı kısa süreli olarak duraklattı.


Müsabakanın noktalanmasıyla atılan atkı ve bereler toplanarak, Kadıköy Belediyesi yetkililerine teslim edildi. - İSTANBUL

Başakşehir, Fenerbahçe, Elazığ, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:12 Kaynak: İHA
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