Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Taraftarından Protesto Yürüyüşü

Fenerbahçe Taraftarından Protesto Yürüyüşü

47 dakika önce

Fenerbahçeli taraftarlar, hakem kararlarından dolayı protesto yürüyüşü gerçekleştiriyor.

Fenerbahçe Taraftarından Protesto Yürüyüşü, System.String[]


Fenerbahçeli taraftarlar, hakem kararlarından dolayı protesto yürüyüşü gerçekleştiriyor.

Bağdat Caddesi'nde bulunan Göztepe Parkı'nda toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla hakem hatalarına tepki göstererek, yoğun güvenlik önlemleri altında Ülker Stadyumu'na doğru yola çıktılar.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yürüyüşten detay görüntüler

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:49 Kaynak: DHA

Spor
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