Fenerbahçe Taraftarından Protesto Yürüyüşü
47 dakika önce
Fenerbahçeli taraftarlar, hakem kararlarından dolayı protesto yürüyüşü gerçekleştiriyor.
Fenerbahçeli taraftarlar, hakem kararlarından dolayı protesto yürüyüşü gerçekleştiriyor.
Bağdat Caddesi'nde bulunan Göztepe Parkı'nda toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla hakem hatalarına tepki göstererek, yoğun güvenlik önlemleri altında Ülker Stadyumu'na doğru yola çıktılar.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:49 Kaynak: DHA
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