Fenerbahçe taraftarının kadroda görmek istemediği kiralık oyuncular geri dönüyor
05.04.2021 12:20
Danimarka'nın Kopenhag takımına kiraladığı Zanka'nın performansı beğenilmedi, sezon sonunda geri dönüyor. İtalyan ekibi Geneo'da kiralık olarak forma giyen Miha Zajc da yeni takımında skor üretimi olarak beklentilerin altında kaldı. 30 maça çıkarsa zorunlu opsiyonun devreye gireceği Slovenyalı futbolcunun İtalyan takımında bu sebeple daha fazla süre alma ihtimali zayıf gözüküyor.
Comolli döneminde devre arasında yaklaşık 5 milyon euro maliyetle transfer edilen Sloven on numara Miha Zajc ve geçtiğimiz sezonun başında İngiltere'den 2.5 milyon euro maliyetle takıma katılan stoper Zanka, sezon sonunda takıma geri dönüyor. İki futbolcu da kiralandığı takımlarda beklenilen performansı gösteremedi. Zanka'nın dönüşüne kesin gözüyle bakılırken, Zajc'ın da Geneo'da kalma ihtimali çok zayıf görülüyor.
BİR TÜRLÜ TUTUNAMIYORLAR
Fenerbahçe'de tutunamayan iki futbolcu, gittikleri takımlarda da vasatı aşamadı. 30 maçta forma giymesi halinde bonservisi alınması gereken Zajc'a Genoa daha fazla süre vermeyi düşünmüyor. Zanka için de Danimarka ekibi Kopenhag bir girişim yapmayı planlamıyor. Maaş bütçesinde de 5 milyon euroluk yer kaplayan ikili, Fenerbahçe'nin kasasına zarar verecek.
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