Fenerbahçe taraftarının sabrı taştı! Sosyal medyada Ali Koç'a yönelik istifa paylaşımları yapılıyor
12.05.2021 17:01
Fenerbahçe, Süper Lig'in 41'inci haftasında sahasında Sivasspor'a 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yolunda önemli bir fırsatı tepti. Beşiktaş'ın kaybettiği haftada sarı-lacivertliler kazanmış olsaydı son haftaya ligin lideri olarak girecekti. Dünkü hayal kırıklığının ardından Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla göreve geldiğinden beri futbolda hiçbir başarı kazanamayan Ali Koç ve yönetimini istifaya davet ediyor.
Fenerbahçe tarihi liderlik fırsatını elinin tersiyle itti. Dün güne liderlik umutlarıyla başlayan sarı-lacivertliler geceyi 3. sırada bitirdi. Sezonun en önemli 90 dakikasında kötü bir oyun ortaya koyarak şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de taraftarlar sosyal medyada kazan kaldırdı.
TARAFTARLARIN SABRI KALMADI
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'dan sonra başkanlık görevine gelen Ali Koç'un 3 senedir futbolda hiçbir başarı yakalayamaması taraftarları çılgına çevirdi. Bu sezonda son maçlarda kaçan şampiyonluk, sarı-lacivertlilerde bardağı taşıran son damla oldu. Sosyal medyada ateş püsküren taraftarlar, 'Yönetim istifa' etiketiyle Ali Koç ve ekibini istifaya davet etti.
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