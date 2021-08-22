Fenerbahçe taraftarının Samatta'ya tahammülü kalmadı! Top her ayağına geldiğinde tribünde kıyamet kopuyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Daha önce kendisine verilen şanları iyi kullanamayan Samatta bu maçta da etkisiz bir görüntü çizdi. Tanzanyalı forvete tribünlerden tepki yükseldi.

SOSYAL MEDYADA DA TEPKİ ÇOK BÜYÜK

Özellikle karşılaşmanın 59. dakikada topu kontrol edemediği pozisyonda Ülker Stadı'nın tribünleri tarafından ıslıklanan Samatta'ya sosyal medyada da büyük tepki vardı. Tanzanyalı futbolcu için yapılan tepki paylaşımları sonrası futbolcunun ismi sosyal medya gündeminde zirveye oturdu.