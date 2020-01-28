Fenerbahçe taraftarları, Trabzonspor maçına alınmayacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe taraftarları, Trabzonspor maçına alınmayacak - Son Dakika Spor

Fenerbahçe taraftarları, Trabzonspor maçına alınmayacak

6 saat önce

Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, Süper Lig'in 20'nci haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan karşılaşma öncesi bir araya geldi.

Fenerbahçe taraftarları, Trabzonspor maçına alınmayacak, System.String[]

Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, Süper Lig'in 20'nci haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan karşılaşma öncesi bir araya geldi.


Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleşen toplantıya A riski kategorisine alınan zorlu müsabaka için uygulanacak güvenlik tedbirleri konuşularak karara bağlandı.


Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 1 Şubat Cumartesi günü oynanacak olan karşılaşmada 700'ü özel, bin 400 de resmi güvenlik personeli olmak üzere toplam 2 bin 100 personelin görev yapacağı belirtilirken, ayrıca geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 'iki takım arasında oynanan maçlarda misafir takım taraftarı alınmaması' yönündeki kararın bu maçta da uygulanacağı ve Fenerbahçe taraftarlarının karşılaşmaya alınmayacağı ifade edildi.

Trabzonspor, Fenerbahçe, Trabzon, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 01:58 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe'ye bomba oran
Phillip Cocu, Adil Rami'yi istiyor Sergen Yalçın, Beşiktaş'ı açıkladı: Yarın takımla antrenmana çıkıyorum Oğuzhan Özyakup'tan ayrılık açıklaması: Huzurlu olmak için Hollanda'ya gidiyorum

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 20:34:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe taraftarları, Trabzonspor maçına alınmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]