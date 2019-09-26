Fenerbahçe taraftarlarından lösemi hastasına destek

Tatvan ilçesindeki Fenerbahçe taraftarları, İstanbul'da tedavisi devam eden 11 yaşındaki lösemi hastası Hamza Kalemderoğlu için yardım kampanyası başlattı.

Tatvan Yaşam Alışveriş Merkezi önünde bir araya gelen Tatvan Genç Fenerbahçeliler Topluluğu üyeleri, lösemi hastası Kalemderoğlu için para topladı.

Tatvan Genç Fenerbahçeliler Topluluğu sözcüsü Sadık Özyer, yaptığı açıklamada, lösemi hastası çocuk için destek amaçlı burada olduklarını söyledi.

Küçük Hamza için kampanya başlattıklarını ifade eden Özyer, şöyle konuştu:

"Herkesi kampanyamıza katılmaya davet ediyoruz. Ailenin maddi durumu iyi olmadığı için tüm arkadaşlarımızı maddi destek sağlamaya davet ediyoruz. Hamza kardeşimiz 11 yaşında ve öğrenci. Babası Servet Kalemderoğlu'nun sürekli bir işi yok ve serbest çalışıyor. Aile 7 nüfuslu. Hamza için başlattığımız kampanya devam edecek."