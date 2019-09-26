Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe taraftarlarından lösemi hastasına destek
Son Dakika Güncel Haber

Fenerbahçe taraftarlarından lösemi hastasına destek

1 saat önce

Tatvan ilçesindeki Fenerbahçe taraftarları, İstanbul'da tedavisi devam eden 11 yaşındaki lösemi hastası Hamza Kalemderoğlu için yardım kampanyası başlattı.

Tatvan ilçesindeki Fenerbahçe taraftarları, İstanbul'da tedavisi devam eden 11 yaşındaki lösemi hastası Hamza Kalemderoğlu için yardım kampanyası başlattı.

Tatvan Yaşam Alışveriş Merkezi önünde bir araya gelen Tatvan Genç Fenerbahçeliler Topluluğu üyeleri, lösemi hastası Kalemderoğlu için para topladı.

Tatvan Genç Fenerbahçeliler Topluluğu sözcüsü Sadık Özyer, yaptığı açıklamada, lösemi hastası çocuk için destek amaçlı burada olduklarını söyledi.

Küçük Hamza için kampanya başlattıklarını ifade eden Özyer, şöyle konuştu:

"Herkesi kampanyamıza katılmaya davet ediyoruz. Ailenin maddi durumu iyi olmadığı için tüm arkadaşlarımızı maddi destek sağlamaya davet ediyoruz. Hamza kardeşimiz 11 yaşında ve öğrenci. Babası Servet Kalemderoğlu'nun sürekli bir işi yok ve serbest çalışıyor. Aile 7 nüfuslu. Hamza için başlattığımız kampanya devam edecek."

Fenerbahçe taraftarlarından lösemi hastasına destek

Fenerbahçe, İstanbul, Tatvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 08:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İTÜ'den büyük İstanbul depremiyle ilgili son dakika açıklaması: Kritik bir gösterge
Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes'in! Lokantada depreme yakalanan vatandaş herkes kaçarken yemeğine devam etti Deprem Kahini Frank Hoogerbeets'in "Alarmda olun" sözleri tekrar gündem oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 21:58:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe taraftarlarından lösemi hastasına destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]