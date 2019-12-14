Fenerbahçe tek eksikle Sivas yolunda - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe tek eksikle Sivas yolunda - Son Dakika Spor

Fenerbahçe tek eksikle Sivas yolunda

6 saat önce

Fenerbahçe, Sivasspor hazırlıklarını tamamlayıp, maç saatini beklemeye başladı.

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Fenerbahçe, Sivasspor hazırlıklarını tamamlayıp, maç saatini beklemeye başladı. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale maçın ardından yapılan bireysel çalışmalarla sona erdi.


Bu antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Sivas'a hareket edecek. Sarı lacivertlilerde Victor Moses'ten başka sakat futbolcu veya kart cezalısı bulunmuyor.


Fenerbahçe, Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 02:48 
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