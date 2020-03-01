Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdı. - Son Dakika Spor
Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdı.
6 saat önce
Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdı. Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 10:26 Kaynak: AA
Son Dakika Yeni Malatyaspor'da Kemal Özdeş dönemi sona erdi 54 maçta 27 galibiyet alabilen Ersun Yanal, sadece Cocu ve Koeman'ı geçebildi Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası 6 isim öne çıkıyor! İşte hoca adayları Önder Özen: Ersun Yanal ile yolların ayrılması yanlış