Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut: 'Rakibe pozisyon vermedik, mutluyum'

Savunma anlamında iyi işler yaptıklarını, ancak her geçen üstüne koyarak devam etmeleri gerektiğini ifade eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Kupayla başlamak çok güzel. İnşallah bunun devamı gelir. Hücum anlamında bugün istediğimiz etkiyi gösteremedik. İlk yarı birkaç pozisyonumuz oldu, iyi değerlendiremedik. Yakaladığımız pozisyonları daha iyi sonuçlandırmamız lazım. Defans anlamında iyi işler yaptık. Kalemizde sadece 1-2 tane uzaktan şut var. Rakibimize pozisyon vermedik. O anlamda mutluyum. Her zaman üstüne koymamız gerekiyor. Unutmayalım ki burada 5, 6 tane futbolcumuz aramızda değil. Onları kullanamadık. Önümüzdeki hafta lig başlıyor. İyi hazırlanıp, galibiyetle başlamak istiyoruz ifadelerini kullandı.

RIZA ÇALIMBAY: ÖNEMLİ OLAN BU HATALARI LİGDE YAPMAMAK

Eksikleri görmek adına iyi bir turnuva olduğunu ifade eden Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Burada yaptığımız iyi şeyler var ama yediğimiz gol de dahil kötü şeyler de var. Bunlar bizim için ders oluyor. Hazırlık maçında bunları yapmak güzel, önemli olan ligde bunları yapmamak gerekiyor. Ortada bir maçtı. Zaman zaman Fenerbahçenin zaman zaman da bizim üstünlüğümüz oldu. Beklemediğimiz bir anda ölü bir topla gol yedik. Böyle bir faul yapmamız gerekiyordu. Bunların hepsi ders oluyor. Bazı arkadaşlarımızın son durumlarını gördük. Ninga, bizimle beraber değildi, Fransadan dün geldi. Yasin, babasını kaybetti. Yoksa bugün onunla başlayacaktık. Onun için de Max de öyle. Tam kadro zaten çıkmadık. Fenerbahçe de tam kadro çıkmadı. Eksiği olan burada tamamlamaya çalıştı. Mükemmel bir turnuvaydı. Bize böyle bir imkan sağlandığı için teşekkür ediyoruz şeklinde konuştu.