Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal istifa etti - Son Dakika

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal istifa etti
16 dakika önce
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray'a karşı alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından görevinden istifa etti. Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:50 Kaynak: İHA
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