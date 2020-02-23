Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal istifa etti - Son Dakika
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal istifa etti

16 dakika önce

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray'a karşı alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından görevinden istifa etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal istifa etti, System.String[]

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray'a karşı alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından görevinden istifa etti.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:50 Kaynak: İHA
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